Донецк попал под мощный обстрел: оккупанты заявляют о гибели 13 человек

Оккупированный Донецк сегодня, 19 сентября, попал под обстрел.

По предварительным данным оккупантов, в результате обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе погибли 13 человек. Число раненых уточняют.

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Телеграмм-канале также сообщил об обстреле, но не указал о количестве погибших и раненых.

"Оккупанты снова обстреляли временно оккупированный Донецк. Накануне, по традиции, россияне создают так называемое информационное алиби, а затем совершают новую провокацию против Украины", — отметил он.

Ранее стало известно, что армия Российской Федерации не перестает атаковать Донецкую область. Россияне продолжают стрелять по области из артиллерии и авиации, а также используют ракеты. В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей.

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!

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