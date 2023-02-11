Донецк – снова под обстрелом: вспыхнул пожар, есть разрушения (фото, видео)

На выложенных в Сеть кадрах заметны существенные повреждения жилых домов.

Оккупированный Донецк был обстрелян днем 11 февраля, после чего в городе вспыхнул пожар.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В частности, в сообщениях указано, что под обстрел попал Петровский район Донецка. На опубликованных фото и видео зафиксированы немалые разрушения построек. Над городом взвивается черный дым.

Местные паблики сообщают о гибели женщины и еще об одном человеке под завалами, однако официального подтверждения этого нет.

Напомним, ранее в Минобороны России признали, что они сознательно массированно атакуют украинские города ракетами и бьют по энергетическим объектам, чтобы вывести из строя энергосистему.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 10 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины, выпустив 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

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