Донецкая ОВА ввела более безопасный режим въезда в Бахмут: что известно

Доступ в Бахмут Донецкой области не закрыт. Впрочем, военная администрация усилила режим, а потому попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

"Туда не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться", — отмечает он.

По его словам, журналисты и волонтеры могут попасть в город с аккредитацией или разрешением от ОВА и Минобороны. Военные усиливают меры безопасности, потому что оккупанты пытаются захватить город.

"Учитывая важность для врага этого населенного пункта, соответственно мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть, кому нужно", — пояснил спикер.

Напомним, в Бахмуте остается менее пяти тысяч человек, среди которых около 140 детей. За весь период эвакуации, говорит Кириленко, из Бахмута увезли более 12 тысяч детей.

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