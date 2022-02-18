Донецкая железная дорога ограничила движение поездов до станции Фенольная из-за утреннего вражеского артобстрела

К счастью, никто не пострадал – работников станции эвакуировали в убежища.

Донецкая железная дорога из-за обстрелов боевиков железнодорожной станции Скотуватая временно ограничила движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная.

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Как сообщил Донецкий региональный филиал "Укрзализныци", 18 февраля с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области.

"Около 8 часов утра неподалеку от железнодорожной станции Скотуватая начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение движения поездов связано с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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