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Донецкое и Славянское направления: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

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Донецкое и Славянское направления: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Славянском и Донецком направлениях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 мая.

Там россияне продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках они пытались провести разведку боем, но понесли потери и отступили.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты усиливают контроль над украинско-российской границей в Брянской и Курской областях.

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