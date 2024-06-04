Доносили путинские нарративы до общества еще до войны: в ГБР рассказали о нардепах-предателях

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко рассказал, что первые уголовные производства по действующим в то время депутатам были открыты еще до начала полномасштабной войны. Однако фактически – до 2022 года в Украине не обращали внимания, что госизмена уже совершается, – не могли увидеть ее по объективным причинам.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вот что такое государственная измена в бытовом представлении? Что-то вроде "я, имея какую-то государственную тайну, встречаюсь с человеком под покровом ночи и передаю ему эти тайные данные". Но это не так. И когда началась полномасштабная российская агрессия, мы это четко поняли", - отметил он.

Александр Удовиченко отметил, что когда диктатор Владимир Путин выступил с заявлением о начале так называемой "СВО " — полномасштабной войны против Украины, у него появилось ощущение, что это уже было, "я уже это слышал — эдакое дежавю".

"Когда мы с коллегами начали анализировать публичные выступления, поняли, что именно эти путинские нарративы с определенного времени отдельные украинские политики доводят до общества, формируя, собственно, конкретное общественное мнение. Мы советовались между собой – не является ли это госизменой – содействием подрывной деятельности, ведь форма содействия может быть разной? С тех пор "вербальное содействие подрывной деятельности" стало нашим ноу-хау в расследованиях", – рассказал заместитель директора ГБР.

Так как по процедуре внести сведения по уголовному правонарушению, совершенному народным депутатом, имеет право исключительно генеральный прокурор, в ГБР убедили его в необходимости применения новой модели определения госизмены. После этого начали работать напрямую с экспертами-лингвистами.

"Объясню простыми словами: сопоставляли выступление Путина с публичными заявлениями Кузьмина, Кивы, Рабиновича, Волошина, Шуфрича. Эксперты, предупрежденные об уголовной ответственности, в рамках уголовного производства сказали "да, фразы действительно тождественны". Итак, тот нарратив, который озвучил Путин, наши народные депутаты внедряли и распространяли в украинском обществе на протяжении определенного времени, формировали общественное мнение. Вот что происходило в голове того же самого николаевского прокурора, который работал на врага и получил пожизненный срок за госизмену? Наверное, эти нарративы и сработали, подривная деятельность нардепов дала результат", - объяснил он.

В ГБР воспринимали выступления этих депутатов как их политическую позицию, а оказалось – это было сделано целенаправленно, координировалось.

"Говоря по-шпионски, они отрабатывали задачи. Ни в коем случае это не была политическая позиция – это была подготовка общественного мнения к тем процессам, которые, к сожалению, сегодня происходят с нашей страной", - резюмировал Александр Удовиченко.

Напомним, экс-депутат и работница больницы наводили ракетные удары РФ по Херсону (подробности, фото).

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