Дополнительные часы без оплаты: россиян заставляют работать на фронт – британская разведка

Руководство России применяет общественное принуждение, чтобы все работали для поддержки войны против Украины.

В России в последние недели изменился тон публичных дебатов – теперь граждан страны-агрессора пытаются заставить активно идти на жертвы в поддержку военных действий против Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как пишет разведка Британии, поддерживаемые государством СМИ и бизнес-группы в РФ обратились в министерство экономики с просьбой разрешить 6-дневную рабочую неделю для своих сотрудников перед экономическими требованиями войны, очевидно, без дополнительной оплаты.

"Изменение тона разговоров явно перекликается с чувством общественного принуждения в советском стиле. Это также подчеркивает, что руководство, вероятнее всего, считает экономические показатели решающим фактором для победы в войне", – говорится в сообщении.

Кроме того, 21 мая одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян призвала россиян работать на военных заводах по два дополнительных часа каждый день после своей основной работы.

Напомним, оккупанты бросили на войну новую ЧВК "Шторм Z".

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