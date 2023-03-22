Дорога смерти: эвакуация из Авдеевки продолжается, но россияне немедленно открывают огонь по людям

Город Авдеевка Донецкой области подвергается мощному обстрелу российской артиллерии.

Об этом заявил глава местной военной администрации Виталий Барбаш телеканала CNN.

"Некоторые украинские чиновники заявили, что этот город может стать вторым Бахмутом", – говорится в статье.

По словам Барабаша, в последние недели российские наземные атаки в этом районе усилились, а "ситуация действительно меняется".

"Больше массированных раковых обстрелов города. Количество штурмовых действий вокруг города также увеличивается в разы", – сказал Барабаш.

По информации главы администрации, линию обороны вокруг города обстреливали всю ночь. Были сильные обстрелы, из стрелкового оружия велись бои по всем направлениям, и с юга, и с севера.

Барабаш отметил, что эвакуация людей продолжается, но участок дороги, по которой эвакуируют людей, контролируется российскими войсками, которые "немедленно открывают огонь".

За последние три недели из города уехало 180 человек, а по оценкам украинских чиновников, в Авдеевке осталось около 2000 человек. Среди них, по словам Барабаша, шестеро детей. Одного ребенка эвакуировали во вторник, а власти планируют эвакуировать еще одного сегодня.

Раньше мы писали, как живет Авдеевка, которая может стать "новым Бахмутом".

Ранее защитники Авдеевки рассказали, что враг пытается реализовать в городе сценарий Бахмута. По информации Генштаба, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский также заявил, что Авдеевка в ближайшее время может стать "новым Бахмутом". Такого же мнения придерживается и британская разведка.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что "ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются".

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