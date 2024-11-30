"Дорога смерти" на Курщине: военный эксперт рассказал, как ВСУ уничтожают россиян

Роман Свитан подчеркнул, что украинские войска не просто сковывают врагов в Курской области, но и уничтожают их.

Силы обороны Украины сковали на Курщине около 50 тысяч русских военных. Это была одна из задач.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала".

Свитан подчеркнул, что наши войска не просто сковывают врагов, но и уничтожают их. Дорога на Любимовку – это "дорога смерти" для россиян, по которой они боятся двигаться, потому что для них это дорога в один конец.

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"Она под постоянным огневым контролем с флангов. Они намаются перерезать одну из основных линий поставок нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. СОУ просто ждут, когда к ним в руки придут враги. Россияне же боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано", – отметил летчик-инструктор.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне захватили Дарьино на Курщине.

Бойцы ССО атаковали на позиции врага в Курской области

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