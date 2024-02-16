"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами": в ВСУ заявили, что готовы выйти, но "командование тянет"

В то же время боец 110-й ОМБр сообщил, что командование привезло военным провизию и боекомплекты. Украинские силы продолжают оставаться в Авдеевке.

Ситуация в Авдеевке дошла до критической точки, украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако командование ее оттягивает. Во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибли много украинских бойцов.

Об этом сообщил военный из 110-й отдельной механизированной бригады Виктор Биляк, которая сейчас воюет на Авдеевском направлении.

Боец 110-й ОМБр описал, как происходит отход украинских войск от Авдеевки.

"Легендарный укрепрайон, ВЧ "Зенит". В предидущем сообщении я писал, в каких условиях нам приходилось нести службу. И, следовательно, это все дошло до критической точки. Сохранение личного состава, вывоз оружия и оборудования, грамотное минирование и сожжение тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо было бы, но нет. Как и в политике, никто не любит не популярные решения. Вывод личного состава – нет, другое дело – героическая оборона. За это можно и повышение получить", – говорится в сообщении Биляка.

Отход ВСУ от позиций в районе "Зенит" в Авдеевке

Военный сообщил, что у украинских бойцов было две попытки выхода с позиций в районе "Зенит". В первую ночь, 14 февраля, оттуда ушла первая десятка защитников. Им пришлось вступить в стрелковый бой с врагом. Артиллерия уже была наведена.

"Только трое раненых добрались назад. И если двое добрались по темноте, то эвакуация последнего состоялась уже утром. И я и еще трое добровольцев его несли. А день – это не то время для перемещений, да еще и таких тяжелых. И как закономерный результат. Из одного раненого стало нас еще 4. И это мне еще очень повезло, что не потерял подвижность, а только получил улыбку Джокера", – сообщил Биляк.

Сообщение бойца 110-й ОМБр Виктора Биляка о ситуации в Авдеевке/Скриншот

По его словам, бойцам пообещали, что за ранеными приедет эвакуационная техника, которая так и не появилась.

"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами"

На следующий день формировались новые группы военных для выхода из района "Зенит". Отправлялись группы одна за другой. На улице была нулевая видимость.

"Это было тупо выживание. Километр по полю. Но кучка котиков слепых, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", — отметил боец.

Он сообщил, что не остался ждать эвакуации, а возглавил группу и отправился в неизвестность.

"Накрыли. Про*бал группу. Но в конечном итоге добрался до точки. И как первые группы умерли, сталкиваясь с врагом, последующих повели уже немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти", – говорится в сообщении Биляка.

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Раненых приказали оставить

Он сообщил, что раненых было приказано оставить на месте, а это – по меньшей мере шесть человек.

"Эвак не приехал. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации ранил нас в самые наши глубины:

Раненый: А что, эвака не будет?

Командир: Нет, не будет, оставляйте 300 и сжигайте все.

Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек. И так же трудно было читать их сообщения в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас. Погибают самые смелые", – отметил боец 110-й ОМБр.

ВСУ готовы на отход из Авдеевки, но "командование тянет"

Биляк отметил, что после всех ужасов, находясь в изможденном состоянии, раненые и с минимальным количеством вещей украинские военные готовы на отход из Авдеевки.

"Командование дальше тянет. И даже готово привезти БК и припасы, и оставить нас умирать. 110 ОМБР 1 батальон, 2 рота. Help!" – резюмировал защитник.

Позже он сообщил, что командование привезло бойцам провизию и боекомплекты. Украинские силы продолжают оставаться в Авдеевке.

Сообщение бойца 110-й ОМБр Виктора Биляка о ситуации в Авдеевке/Скриншот

Напомним, командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов сообщил, что оккупанты стянули к Авдеевке элитные войска и сосредоточили на этом участке фронта большое количество пехоты. Ситуация возле города сложная.

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