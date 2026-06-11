Дорога в Крым "подрезана": мост на Арабатскую стрелку получил повреждения

Мост на Арабатскую стрелку получил повреждения

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Данные спутниковых снимков подтвердили повреждение моста на Арабатскую стрелку по пути из временно оккупированной части Херсонской области в Крым. По мосту пришлось обустраивать реверсивное движение.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Спутниковые снимки подтвердили повреждение моста на Арабатскую стрелку

Спутниковые снимки зафиксировали повреждение моста на Арабатскую стрелку, расположенном на автодороге между временно оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

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Ранее, 8 июня, об ударе по этому объекту сообщал глава российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, из-за разрушений на мосту пришлось ввести реверсивное движение.

В результате ударов Вооруженных сил Украины 7 и 9 мая был поврежден другой мост к Крыму — в Чонгаре. Поэтому россияне были вынуждены обустраивать рядом понтонную переправу.

Кроме того, 11 июня Сальдо заявил об обстреле еще двух мостов через Северо-Крымский канал в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.

Фото: Радио Свобода, поражение моста

Удары ВСУ по мостам к Крыму

Напомним, Силы обороны Украины в результате серии систематических атак полностью вывели из строя Чонгарский мост, который является кратчайшим и важнейшим логистическим маршрутом для обеспечения российских войск на временно оккупированном Юге Украины.

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По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, оккупационная администрация Крыма пытается замалчивать ситуацию и скрыть масштабы разрушений после того, как удары 7 и 9 июня заставили полностью перекрыть движение по этому маршруту.

Из-за уничтожения моста транспортные потоки и логистику врага пришлось перенаправить через пункты пропуска «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп». Использование более длинных и уязвимых маршрутов ослабляет поставки оккупационных войск на полуострове.

Чонгарский мост вблизи временно оккупированного Крыма мог быть атакован беспилотником среднего радиуса поражения, в частности FP-2. Как отметил авиационный аналитик Валерий Романенко, об использовании дрона свидетельствует отсутствие обломков ракет и характерная «выразительная дыра» в полотне моста диаметром более метра.

Это указывает на применение мощной боевой части весом не менее 100 кг, которая полностью вывела сооружение из строя, несмотря на попытки оккупантов построить рядом понтонную переправу.

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