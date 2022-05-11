"Дорога жизни" в Луганской области под огнем оккупантов: россияне обстреляли гумтранспорт

В Луганской области российские оккупанты из миномета обстреляли гуманитарный транспорт.

Обстрел армии РФ произошел во вторник, 11 мая, на трассе Лисичанск-Бахмут.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его данным, под обстрел попал гуманитарный автомобиль, уже возвращавшийся из Лисичанска, куда отвозил пищу для жителей. В грузовике был только водитель, к счастью, он жив.

"Дорога жизни" трасса Лисичанск-Бахмут под огнем: россияне умышленно обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда вез пищу для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут к машине прилетела вражеская мина. К счастью, водитель жив", — написал Гайдай и подчеркнул, что дорога "все еще опасна".

Напомним, в течение суток оккупанты 15 раз открывали огонь в Луганской области: обстреляли школу-интернат в Горном.

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