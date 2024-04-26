"Дорогая игрушка": в Воздушных силах рассказали о "редком российском самолете" Су-57 РФ

Россияне пытаются держать свои разрекламированные самолеты Су-57 вдали от украинского ПВО.

Российский истребитель Су-57 является ценным самолетом для оккупантов. Поэтому враг прячет его от украинских систем ПВО, держа на расстоянии.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Самолет Су-57 россияне уже раньше использовали, однако пытаются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка", – рассказал он.

По словам Евлаша, во время последнего комбинированного удара по Украине 11 апреля россияне выпустили по меньшей мере 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является как раз Су-57.

"Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они достаточно приближены по своим тактико-техническим характеристикам и сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов", — отметил спикер.

Что известно о российском самолете Су-57

Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Сроки серийных поставок самолета в российские войска неоднократно менялись: они были запланированы на 2015, 2016, позже – на 2017 год и 2018 год. В конце концов 25 декабря 2020 г. ВКС РФ получили первый серийный истребитель.

Самолет разрабатывали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВКС РФ. Первоначально в проекте должна была принимать участие Индия. Однако в апреле 2018 года Индия отказалась от совместного с Россией проекта FGFA. Индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель пятого поколения" не отвечает заявленным требованиям.

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