"Дорогими ракетами ударили по могильнику со старыми минами": Ким рассказал детали об атаке на Очаков

В понедельник утром, 9 января, россияне ударили по Очакову Николаевской области. В результате атаки повреждены дома, квартиры и больница.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 10 января рассказал детали удара.

Так, по его словам, взрыв в Очакове был такой силы, что взрывная волна долетела до Николаева.

"Рядом с воинской частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном и сделали могильник прям на берегу в песке, чтобы оно не взорвалось. Много их там было, их залили бетоном очень давно. Русские почему то решили, что это склад боеприпасов, и мужественно туда стреляли долго и нудно. И вчера дорогущей ракетой, вроде "Кинжал", двумя штуками, пробили метр бетона для того, чтобы взорвать мины Второй мировой войны", — рассказал Ким.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

Оккупанты два дня подряд обстреливают береговую полосу Очаковской громады и город Очаков Николаевской области. В результате вчерашнего обстрела пострадали 15 человек, среди них – двухлетний ребенок.

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