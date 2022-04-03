Дорогостоящие лекарства и продукты питания: в Запорожье доставили гуманитарный груз

В общей сложности, в город планируется отправить еще восемь фур гуманитарной помощи.

Фура гуманитарного груза поступила в Запорожье. Это почти 600 килограммов дорогостоящих лекарств и 14 тонн продуктов питания.

Помощь Украине отправили небезразличные люди из Италии и Румынии. Об этом передает ТСН.

Всего для Запорожья зарезервировано восемь фур. Их будут отправлять еженедельно. В городе говорят, что неоценимую помощь Запорожью оказал сенатор Румынии Андрей Бусуйок и Джованни Балтадони, представитель итальянской ассоциации поваров.

скриншот с видео

скриншот с видео

Сейчас Запорожье стало настоящим убежищем для тех, кто пытается спастись от войны. Поэтому такая большая помощь очень важна. Город принимает помощь западных партнеров каждый день. Сейчас на таможне – огромные очереди фур именно для Запорожья.

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