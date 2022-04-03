Дорогостоящие лекарства и продукты питания: в Запорожье доставили гуманитарный груз

В общей сложности, в город планируется отправить еще восемь фур гуманитарной помощи.
Фура гуманитарного груза поступила в Запорожье. Это почти 600 килограммов дорогостоящих лекарств и 14 тонн продуктов питания.
Помощь Украине отправили небезразличные люди из Италии и Румынии. Об этом передает ТСН.
Всего для Запорожья зарезервировано восемь фур. Их будут отправлять еженедельно. В городе говорят, что неоценимую помощь Запорожью оказал сенатор Румынии Андрей Бусуйок и Джованни Балтадони, представитель итальянской ассоциации поваров.
Сейчас Запорожье стало настоящим убежищем для тех, кто пытается спастись от войны. Поэтому такая большая помощь очень важна. Город принимает помощь западных партнеров каждый день. Сейчас на таможне – огромные очереди фур именно для Запорожья.
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