Дошли ли войска РФ до Днепропетровщины: ситуация в зоне ответственности 31 ОМБр на Новопавловском направлении

ВСУ / © Associated Press

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На Новопавловском направлении на Днепропетровщине, в полосе ответственности 31 ОМБр, обстановка сложная, ситуация развивается динамично, российские войска не отказывается от наступления, несмотря на потери в армии. Также они пытаются изменять направления наступления.

Об этом в эфире «Общественное. Студия» 5 июля рассказал военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады на позывной «Вектор».

Военный отметил, что противник применяет бронетехнику, но уже не колоннами, а единичные случаи и в основном это темное время суток. Также враг не отказался от применения мотоциклов, но это уже редкие случаи: не группа семь-восемь мотоциклов, а один-два, даже три, это уже будет редко. А также группы пехоты, которые пытаются проникать круглосуточно, скажем так, и в светлое время суток, и в темное. И особенно стараются использовать плохие погодные условия для того, чтобы нивелировать разведку беспилотников.

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«Из таких нюансов, недавно даже видел на сайтах враждебных, противник рассказывал, что он применяет ноу-хау, как говорится, это движение на мотоциклах в антидроновых плащах. Удивительно, возможно, это рассчитано на какую-то публику, скажем так, враждебную, но если даже пехотинец на мотоцикле будет в антидроновом плаще, то сам двигатель транспортного средства, он достаточно горячий, он виден еще лучше, чем пехотинца», — говорит «Вектор».

По словам украинского воина, в армии РФ есть штурмовики, имеющие определенные «физические отличия» — у них нет лишнего веса, они более выносливы, и есть вторая группа военнослужащих, которые уже пытаются закрепиться на позициях или они подносят боеприпасы и определенные там продукты.

«Часто даже мы уже наблюдаем, что это не массовое явление, но есть моменты, когда пытаются скотчем перематываться, там желтым или синим, чтобы выдавать себя за наши войска соответственно. Такая практика также присутствует», — рассказал «Вектор».

Дошли ли оккупанты до Днепропетровщины?

Военный сообщил, дошли ли российские войска в Днепропетровскую область.

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«На нашей полосе, где мы соответственно выполняем задание, это 100% до Днепропетровской области противник не дошел, его пехотные части. Если говорить о том, что он может залететь на беспилотных летательных аппаратах, подразумевается и FPV-дроны, или разведывательный дрон. Разведывательный дрон для него это задача посильная, а FPV-дроны на оптоволокне, то это будет достаточно ценный дрон, имеющий дальность где-то 30 километров, чтобы безопасные для оператора запуски были. Пехотные подразделения не обнаружены, это с прежнего времени по крайней мере в нашей полосе», — резюмировал «Вектор».

Как сообщили аналитики DeepState в Telegram 5 июля, российские войска захватили еще два села в Донецкой области — Новоукраинку и Зеленый Кут, которые расположены возле админграницы Днепропетровской области.