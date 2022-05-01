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"Достали с того света даже Кобзона": в МИД потролили российских "коллег" за слова о визите Анджелины Джоли в Украину

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"Достали с того света даже Кобзона": в МИД потролили российских "коллег" за слова о визите Анджелины Джоли в Украину

УНИАН

Захарова возмутилась из-за приезда Джоли в Украину, выразив уверенность, что ту позвали, чтобы "перебить повестку дня". В украинском МИД посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

В украинском МИД констатировали, что пресс-секретарь российского ведомства Марию Захарову "взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли " и посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира" (Захарова о Джоли – Ред.), а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – напомнил Олег Николенко.

Представитель МИД также отметил, что мир уже увидел достаточно доказательств варварства путинской России во время ее войны против Украины.

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", — пошутил Николенко.

Напомним, что Захарова возмутилась из-за приезда Джоли в Украину, выразив уверенность, что ту позвали, чтобы "перебить повестку дня".

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