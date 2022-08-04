"Достаточно 2-3 недели": советник Тихановской предупредил об опасности нового наступления на Украину из Беларуси

Армия России может использовать территорию Беларуси для нового наступления на Украину с севера.

Армии РФ было бы достаточно 2-3 недель, чтобы вернуть свои войска на юг Беларуси и снова начать наступление, например, на Киев. Впрочем, белорусские войска самостоятельно не готовы к наступлению на Украину.

Об этом сказал белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире Эспрессо.

По его словам, военные учения, проводимые Лукашенко, – это имитация, чтобы продемонстрировать Путину свою лояльность. В то же время, по его мнению, настроений выполнять задачи Лукашенко и идти против Украины, поддерживать Россию, у военных Беларуси нет.

"Я бы давал мизерную возможность вступления белорусских войск в эту войну, она почти невозможна. Это не означает, что российская армия не использует белорусскую территорию и достаточно 2-3 недели, чтобы вернуть войска на юг Беларуси и снова начать наступление, например, на Киев", – объяснил оппозиционер.

По его словам, у армии Беларуси очень низкий моральный боевой дух. Кроме того, у Минска нет возможности мобилизовать людей, чтобы увеличить количество военнослужащих. А те подразделения, которые могли бы проводить наступательные операции — они в небоеспособном состоянии.

Вячорка добавил, что с марта по апрель по Украине из Беларуси было выпущено 700 ракет. Сейчас же РФ меньше использует территорию Беларуси для войны с Украиной.

"Сейчас это меньше происходит. Было 4 недели, когда никаких обстрелов не было. Они это делают специально, чтобы показать, кто в доме хозяин. Лукашенко таким образом демонстрирует Путину свою лояльность. Вести наступательную операцию наземную россиянам нечем, у них есть несколько ракетных установок в Беларуси, обслуживают российские военные, но вести полноценные ежедневные обстрелы некому и нечем", — подытожил Вячорка.

Напомним, белорусские армейцы поедут на обучение в РФ.

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