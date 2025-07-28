Достаточно, чтобы захватить некоторые страны Европы: в ВСУ назвали количество россиян на Покровском направлении

Более 100 тысяч россиян находятся на Покровском направлении Фото иллюстративное / © Getty Images

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Более 100 тысяч россиян находятся на Покровском направлении.

Об этом спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов сказал в эфире «Киев 24».

По его словам, на относительно небольшом участке фронта вокруг Покровска находится значительное количество оккупантов, что позволяет им продолжать атаки, несмотря на большие потери. Россия ведь непрерывно пополняет свои ресурсы.

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По словам майора, у россиян были планы именно на восточную часть Покровского направления между Покровском и Константиновкой. Туда было брошено больше сил, и там им удалось развивать наступление.

«Удалось, прежде всего, потому, что их просто много», — говорит военный.

По его словам, такого количества войск хватило бы, чтоб захватить определенные европейские страны.

Ранее пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» сообщил, что оккупанты имеют частичное вклинение между Покровском и Константиновкой — они пытаются его развивать, тогда как наши войска стремятся уничтожить как можно больше их живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить противника обратно.

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Напомним, как сообщили специалисты ISW, россияне приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожье по артиллерии.

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