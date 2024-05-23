"Достаточно ли, чтобы прорываться на Сумы": полковник ВСУ подсчитал военный потенциал врага

Для того чтобы прорываться захватчикам на Сумы, им нужно поднять оперативные показатели хотя бы до 100 тысяч.

Об этом Петр Черник, военный эксперт, полковник ВСУ сказал в эфире "Эспрессо" 23 мая.

В Сумской области враг может применить несколько батальонно-тактических групп и образовать небольшие плацдармы на 3-8 км в глубину украинской территории. В то же время, цифры говорят сами за себя, отметил Черник. Он подсчитал военный потенциал противника.

"Напротив Сумщины и Харьковщины сконцентрировано в пределах до 50 тыс. войска противника, где-то до 400 танков и 1000 бронированных машин, также до 1000 ствольной артиллерии, с РСЗО включительно. Достаточно ли, чтобы прорываться захватчикам на Сумы? Нет, недостаточно". оперативные показатели хотя бы до 100 тыс. А способны ли они организовать так называемую "беспокоящую операцию", как сделали на Харьковщине? Однозначно, да", — сказал полковник ВСУ.

По его словам, враг может применить несколько батальонно-тактических групп, а одна такая группа – до 800 человек, и образовать опять же мини-плацдармы на 3-8 км в глубину нашей территории.

Он также добавил, что ВСУ все равно будут вынуждены отвлекать и живую силу, и технику, и дефицитный боекомплект к артиллерии. Враги будут это делать, потому что никто не отменил прощупывание обороны противника. Так объяснил тактику врага Черник.

"Вот они нас и прощупывают. Однако буду твердо стоять на той позиции, что настоящее сражение за Харьков или Сумы точно не сегодня, и даже не завтра, и даже не послезавтра. Оккупантам нужен 300-тысячный корпус, но мы понимаем, что мы истребляем почти 30 тыс. личного состава противника каждый месяц. Думаю, что этот месяц май будет рекордным", — подчеркнул Черник.

Напомним, по словам главкома Сырского, сейчас наиболее интенсивные и жестокие бои идут на Покровском и Кураховском направлениях Донбасса.

А на Харьковщине россияне стремятся выйти к реке Оскол.

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