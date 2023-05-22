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Достаточно ли у Украины средств для поражения баллистических ракет: Игнат ответил

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Достаточно ли у Украины средств для поражения баллистических ракет: Игнат ответил

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, достаточно ли у Украины средств для поражения баллистических ракет

Наше государство нуждается в средствах против баллистики, которые работают на примере Киевщины.

В Украины недостаточно средств для поражения баллистических ракет армии РФ для защиты всех городов и объектов критической инфраструктуры.

Такое мнение высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По словам Игната, несмотря на систему Patriot на боевом дежурстве, у нас недостаточно средств против баллистики на сегодняшний день.

"Понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления, все крупные города и все важные объекты критической инфраструктуры. Именно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в Днепре сегодня целился враг", — сказал Игнат. .

Он добавил, что наше государство нуждается в средствах против баллистики, которые работают на примере Киевщины.

"Ведь шесть "Кинжалов" во время мощной атаки и до 10 баллистических ракет были уничтожены именно системой Patriot. Украина у нас большая и нам нужно больше этих средств. Ну и ожидаем безусловно самолета F-16 — это топ-тема сегодня", — резюмировал Игнат .

Ранее Игнат спрогнозировал, сколько самолетов F-16 может получить Украина.

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Дата публикации
Просмотры
1264
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