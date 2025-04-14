Достаточно ли военных в украинской армии для деоккупации территорий: Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинская армия в нынешнем количестве сегодня сдерживает врага, ее нельзя умалять.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS News.

«Мы понимаем, что, прежде всего, наша армия, которую нельзя уменьшать, потому что в таком количестве она сегодня сдерживает врага. Мы не делаем каких-либо операций, больших операций по деоккупации. Нет. Этого недостаточно. Этого количества недостаточно для этого», — подчеркнул президент.

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И потому, по словам Зеленского, самое важное — сдерживать врага. И именно сдерживанием мы занимаемся. И именно поэтому нельзя сокращать численность украинской армии.

«И потому то количество, которое есть и уменьшать его нельзя. Это первая наша гарантия безопасности. Не уменьшение армии, а поддержка ее, укомплектование ее, финансирование ее», — подытожил президент.

Ранее Зеленский объяснил, будет работать частичное прекращение огня.