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Достаточно ли военных в украинской армии для деоккупации территорий: Зеленский дал ответ
По словам Зеленского, самое важное сейчас сдерживать врага, именно этим и занимается армия, поэтому нельзя уменьшать ее численность.
Украинская армия в нынешнем количестве сегодня сдерживает врага, ее нельзя умалять.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS News.
«Мы понимаем, что, прежде всего, наша армия, которую нельзя уменьшать, потому что в таком количестве она сегодня сдерживает врага. Мы не делаем каких-либо операций, больших операций по деоккупации. Нет. Этого недостаточно. Этого количества недостаточно для этого», — подчеркнул президент.
И потому, по словам Зеленского, самое важное — сдерживать врага. И именно сдерживанием мы занимаемся. И именно поэтому нельзя сокращать численность украинской армии.
«И потому то количество, которое есть и уменьшать его нельзя. Это первая наша гарантия безопасности. Не уменьшение армии, а поддержка ее, укомплектование ее, финансирование ее», — подытожил президент.
Ранее Зеленский объяснил, будет работать частичное прекращение огня.