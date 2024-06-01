Достаточно ли войск в России, чтобы поднимать ставки: британский полковник оценил вероятность пересечения Сувалкского коридора

Что касается встреч Путина в Беларуси, то на самом деле они мало что означают, потому что Беларусь до сих пор не имеет полноценной армии, считает Глен Грант.

Территория Сувалкского коридора – чрезвычайно сложный кусок земли, поэтому противнику там будет не поздороваться.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"Что касается встреч Путина в Беларуси, то на самом деле они мало что означают, потому что Беларусь до сих пор не имеет полноценной армии. Если говорить о качестве бойцов, то там максимум – бывшие охранники ночных клубов. Да, у них найдется несколько хороших солдат, но это совсем ничего по сравнению с тем количеством солдат, которое имеют западные страны, в частности Польша, Литва, не говоря уже о войсках, стоящих за ними в Швеции и Финляндии", – прокомментировал полковник британской армии в отставке.

По его словам, Беларусь не является серьезным игроком в этой игре, а если они действительно думают о пересечении Сувалкского коридора, им будет не по себе, потому что это чрезвычайно сложный кусок земли.

"Я уже много раз об этом писал и говорил. Все очень просто, если Беларусь на это отважится, то автоматически втянет себя в войну. И что тогда? Особенно учитывая географическую локацию Беларуси, которая окружена и НАТО, и Украиной. Чтобы выйти из Сувалкского коридора, россиянам понадобится каждый солдат, который там есть. Американская бригада просто зайдет сзади, закроет порт и захватит все средства противовоздушной обороны. Следовательно, в России недостаточно войск, чтобы сейчас поднимать ставки", – подчеркнул Глен Грант.

Сувальский коридор / Фото: Википедия

Напомним, в марте военный эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что Кремль всерьез рассматривает возможность захвата Сувалкского коридора и пытается создать "ракетную крышу" над возможным местом прорыва.

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