Достаточно множить недостаточно сильные санкционные пакеты – Зеленский требует от ЕС эмбарго на нефть

Без этих решений, убежден президент, Россия не будет искать мир.

Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы в шестом пакете санкций в отношении России обязателен был отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы, иначе войну не остановить.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

«Сегодня в обращении к парламенту, к народу Литвы, а вместе с тем и ко всем европейским народам отметил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России обязательно должен содержать нефть. Достаточно множить недостаточно сильные санкционные пакеты. Все равно придется признать, что только отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы может являться аргументом для российского руководства, чтобы искать мир. Без этого Москва ищет военное решение», – отметил Зеленский.

Президент считает, что это будет самым действенным методом предотвратить применение химического оружия против Украинцев.

«Учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Ибо после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира», – убеждает он.

Кроме того, президент отметил, что имел разговор с канцлером Австрии Негаммером, который накануне встречался с главой России. «Обменялись деталями по поводу этой встречи», — добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

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