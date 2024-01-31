"Достают до Санкт-Петербурга, Москвы и Урала": генерал Маломуж оценил возможности ударов по РФ

Украинские дроны способны наносить удары по объектам в глубоком тылу врага — на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала "Еспресо".

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"Мы уже имеем возможность наносить удары секторально, по отдельным объектам в тылу врага, где мы не можем бить зарубежными ракетными комплексами или другими средствами. Армия дронов позволяет нам создать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают в российские области, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые производят ракеты, головки наведения, оптику", — отметил Маломуж.

В качестве примера генерал упомянул о недавних ударах по нефтяным объектам в Ленинградской области, Тамбове и Брянске.

По его словам, российская ПВО неэффективна против дронов, поэтому Украина имеет немалые перспективы.

Напомним, в Украине запустили в серийное производство новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 1000 км, являющийся аналогом беспилотника Shahed-136.

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