"Достают до Санкт-Петербурга, Москвы и Урала": генерал Маломуж оценил возможности ударов по РФ

Российская ПВО неэффективна против дронов, поэтому Украина имеет немалые перспективы.
Украинские дроны способны наносить удары по объектам в глубоком тылу врага — на территории Российской Федерации.
Об этом сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы уже имеем возможность наносить удары секторально, по отдельным объектам в тылу врага, где мы не можем бить зарубежными ракетными комплексами или другими средствами. Армия дронов позволяет нам создать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают в российские области, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые производят ракеты, головки наведения, оптику", — отметил Маломуж.
В качестве примера генерал упомянул о недавних ударах по нефтяным объектам в Ленинградской области, Тамбове и Брянске.
По его словам, российская ПВО неэффективна против дронов, поэтому Украина имеет немалые перспективы.
Напомним, в Украине запустили в серийное производство новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 1000 км, являющийся аналогом беспилотника Shahed-136.
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