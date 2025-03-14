Достигла ли Курская операция своих целей: Зеленский ответил

Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

"Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении. Они оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска. Потом они начали забирать с Восточного направления, но не оставляли своей главной задачи — Покровска. Мы все это понимали. Просто люди крепкие, понимавшие, что в какой-то момент есть шанс, что россияне остановятся на Покровском направлении. Так оно и вышло", – говорит Зеленский.", – говорит Зеленский.

Он заверил, что благодаря Курской операции ситуацию на Покровском и Харьковском направлениях удалось стабилизировать.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", — подытожил президент.

Напомним, что Дональд Трамп обратился к Путину по поводу тысяч украинских военных, якобы окруженных на Курщине. Путин в ответ цинично заявил, что они должны сдаться в плен. Диктатор заявил, что "в случае сбачи оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное отношение". Отметим, что такое же "достойное отношение" Путин обещал защитникам "Азовстали", уже три года находящимся в российском плену, где их беспощадно пытают.

Генштаб ВСУ сообщает, что подразделения Сил обороны Украины в Курской области РФ не находятся в окружении.

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