"Достигли самого значительного прогресса": в Турции заявили о сближении позиций РФ и Украины после встречи в Стамбуле

Сегодня в переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле был достигнут самый значительный прогресс, заявил Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что фиксируется все большее сближение позиций РФ и Украины на каждом этапе переговорного процесса.
Об этом пишет Anadolu.
По его словам, в ходе переговоров в Стамбуле стороны согласовали ряд вопросов.
"Россия и Украина достигли значимого прогресса", – пояснил турецкий министр.
Чавушоглу выразил удовлетворение вкладом своей страны в продвижение российско-украинских переговоров. Он подчеркнул, что Анкара всячески подталкивает стороны к прекращению огня в Украине, что откроет путь долгосрочного политического урегулирования.
"Сложнее темы повестки дня переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на следующих этапах главами МИД Украины и РФ. После этого на повестке дня будет отмечена встреча президентов двух стран", — сообщил Чавушоглу.
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