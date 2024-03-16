"Довели до самоубийства": новые подробности задержания парня военкомами на Закарпатье (видео)

Сеть всколыхнула очередная история о работе представителей одного из военкоматов на Закарпатье. Так, в пресс-службе Закарпатского ТЦК заявили о попытке самоубийства призывника. Мужчину якобы задержали при попытке незаконного пересечения границы. Затем его доставили в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных, где и произошло событие.

Однако, по словам девушки пострадавшего, парня из гостиницы в Виноградове забрали пограничники для проверки личности. Далее они якобы увезли его в пункт пропуска и начали обвинять в попытке незаконного пересечения границы.

Уже после этого парня доставили в ТЦК и СП города Хуст, где его избивали, и "от боли довели до самоубийства". Только после этого парня отвезли в больницу. Теперь его ждут месяцы реабилитации.

"У него забрали телефон, документы и деньги, при просьбе позвонить по телефону и предоставить адвоката был полный игнор… По фото парень узнал того, кто его избивал, унижал и похитил личные вещи и документы. Конечно, не он это один делал, с ним были еще не установленные лица, которые тоже избивали его и издевались. Вырывали волосы, таскали по асфальту, унижали и избивали по всему, что можно", — рассказала девушка.

По словам пресс-службы РТЦК и СП, Хабаров Е. В. (пострадавший – ред.) зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель ТЦК со следами крови и порезами на руках.

В Хустском РТЦК и СП проводят служебную проверку из-за сообщения о вероятной попытке самоубийства.

Напомним, в одном из городов Украины разрешат ТЦК использовать данные камер видеонаблюдения.

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