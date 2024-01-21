Доверяет ли Зеленским республиканцам в Конгрессе США – президент ответил

Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к республиканцам в Конгрессе США.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на республиканцев в Конгрессе США по принятию финансирования помощи для Украины.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Я встречался с ними при разных обстоятельствах. И в большинстве своем 99,9% из них на моей стороне и сказали так в лицо", — отметил он.

На вопрос журналиста о том, доверяет ли Зеленский республиканцам, он сказал:

"Я доверяю результатам. До этого мы не могли выжить без помощи США, поддержки США – это факт. И поэтому, конечно, я больше доверяю и рассчитываю на них сегодня", – отметил президент.

Владимир Зеленский также добавил, что хотел бы, чтобы время на размышления о поставках того или иного оружия Украине было минимальным.

Напомним, Зеленский честно ответил, есть ли необходимость и возможность мобилизовать полмиллиона человек.

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