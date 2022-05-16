"Доверять россиянам — самое бессмысленное действие": в ОП не подтверждают заявление России об эвакуации раненых с "Азовстали"

В Офисе президента пока не подтверждают заявление Минобороны России о соглашениях по вывозу раненых с мариупольской "Азовстали".
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал дождаться официального заявления президента Владимира Зеленского.
Об этом Арестович сказал в эфире общенационального телемарафона.
"Я думаю, не стоит спешить. Вечером президент Владимир Зеленский сделает заявление и мы услышим из первых уст, что происходит. Пока без комментариев", — сказал Арестович.
Он подчеркнул, что доверять россиянам — "самое бессмысленное действие, которое может оказать человек в жизни".
Ранее Минобороны России заявило об эвакуации раненых украинских военных из "Азовстали" в ОРДО. Украинская сторона не подтвердила эту информацию.
Напомним, командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.
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