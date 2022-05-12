Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны: ответ НБУ

Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны: ответ НБУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину объемы гривневых средств физических и юридических лиц в банках выросли на 21,3% и 2,7% соответственно.

Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в Телеграмм.

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"Мы сравнили оперативные данные по состоянию на 29 апреля с цифрами на начало года и на начало войны и получили такие результаты. Объемы гривневых средств физических лиц ощутимо выросли в обоих случаях. Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте. Средства юридических лиц с начала года уменьшились, в основном это произошло из-за дальнейших выплат зарплат при одновременном уменьшении выручки. В то же время, в течение двух месяцев войны в этой категории мы видим рост", — говорится в сообщении.

В частности, объем гривневых средств физических лиц с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличился на 21,3%, юридических лиц — на 2,7%.

"Высокое доверие клиентов обеспечивает банковскому сектору стабильно высокий уровень ликвидности, несмотря на военные риски, что является залогом его устойчивости и надежности", — отметили в НБУ.

Фото: НБУ

Ранее стало известно, что по итогам апреля международные резервы Украины сократились на 4% — по состоянию на 1 мая резервы, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн долларов США.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада в целом проголосовала за законопроект о стопроцентном гарантировании вкладов во всех банках во время войны.

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