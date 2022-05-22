Довоевались, окапываются: на Южнобужском и Харьковском направлениях враг активных боевых действий не проводит

В некоторых направлениях враг активных боевых действий уже не проводит. Оккупанты готовятся к обороне.
В частности, на Южнобужском направлении 22 мая противник активных боевых действий не проводил.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
"Враг продолжает работы по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны", — рассказали в Генштабе.
Также не совершал активных действий враг на Харьковском направлении.
"Ужесточил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях", — сообщили в Генеральном штабе.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты усиливают контроль над украинско-российской границей в Брянской и Курской областях.
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