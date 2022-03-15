"Довольно неплохо": Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны

"Довольно неплохо": Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны

Президент провел несколько переговоров с лидерами Евросоюза и странами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее. Честным миром".

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"Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", — сказал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта.

Глава государства добавил, что за минувшие сутки имел переговоры с:

президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен;

президентом Польши Анджеем Дудой;

премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем;

премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 19 дней войны

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