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"Довольно неплохо": Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны

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"Довольно неплохо": Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны

Президент провел несколько переговоров с лидерами Евросоюза и странами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее. Честным миром".

"Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", — сказал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта.

Глава государства добавил, что за минувшие сутки имел переговоры с:

  • президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен;
  • президентом Польши Анджеем Дудой;
  • премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем;
  • премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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