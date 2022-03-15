"Довольно неплохо": Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны

Президент провел несколько переговоров с лидерами Евросоюза и странами.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее. Честным миром".
"Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", — сказал Зеленский.
Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта.
Глава государства добавил, что за минувшие сутки имел переговоры с:
- президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен;
- президентом Польши Анджеем Дудой;
- премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем;
- премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
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