"Довольно скоро придет время "Ч": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Наступление российских оккупационных войск скоро иссякнет, ведь армия врага испытывает нехватку личного состава и снарядный голод.

Об этом сказал руководитель прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире Radio NV.

Евлаш считает, что наступление, которое длится от 10 октября 2023 года и по сей день, не может осуществляться "вечно".

"Это уже последние конвульсии, в которых бьется российская армия. И довольно скоро, думаю, придет время "Ч", когда наша команда, уже новая, с нашим опытом, вооружением, вступит в действие. Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре", — сказал руководитель прессслужбы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По словам Евлаша, россияне уже сейчас ощущают снарядный голод, о чем, по его словам, свидетельствуют не только комментарии представителей оперативно-стратегических группировок войск.

"Даже глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что использование противником Ураганов уже является редкостью, а Смерчев — это вообще что-то из невероятного", — отметил он.

Кроме того, добавил Евлаш, армия России испытывает нехватку личного состава.

Тем временем оккупационные войска России успешно продвигаются в Авдеевке Донецкой области по двум направлениям — на юго-востоке и в центре города. Как сообщают западные эксперты, россияне могут захватить город в ближайшие дни или недели.

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