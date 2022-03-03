"Довольно слов!": у Зеленского призывают ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами

"Довольно слов!": у Зеленского призывают ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами

В ОП ожидают активную помощь международных организаций.

Украинская сторона призывает международные организации помочь в формировании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из районов боевых действий в Украине, где людям грозит гуманитарная катастрофа.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Села и городки, где стоят колонны войск РФ, сразу становятся местами мародерства, ограблений, убийств. Нужны гуманитарные коридоры – продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей. Ждем активную помощь от международных организаций, в частности ОБСЕ. Достаточно слов!", – призвал Подоляк.