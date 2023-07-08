Дойдет ли радиация до Киевской области и западных регионов в случае аварии на ЗАЭС: физик-ядерщик дал ответ

Ученый объяснил, что реальная угроза для здоровья в самом худшем случае будет на грани десятков километров.

Физик-ядерщик рассказал, какова вероятность того, что радиация дойдет до Киевщины и западных регионов в случае аварии на Запорожской атомной электростанции.

Украинский специалист по радиационной безопасности Людвиг Литвинский в интервью "РБК-Украина" сообщил, что выброс радиации в случае диверсии оккупантов на ЗАЭС возможен, однако, такой сценарий маловероятен.

"Вероятность этого (то, что радиация дойдет до Киевской области или западных регионов – ред.) существует, но концентрация в таких случаях на больших дистанциях будет низкой", – говорит он.

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Ученый объяснил, что реальная угроза для здоровья в самом худшем случае будет на грани десятков километров.

Литвинский также подчеркнул, что, хотя апокалиптических последствий не стоит ожидать, террористический акт со стороны оккупантов может иметь серьезные последствия для украинской экономики.

Напомним, оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.