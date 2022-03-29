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"Дождались, пока люди выйдут на работу": в Николаеве оккупанты ударили по жилому зданию

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"Дождались, пока люди выйдут на работу": в Николаеве оккупанты ударили по жилому зданию

Иллюстративное фото. / Associated Press

На месте ведутся спасательные работы.

В Николаеве утром во вторник, 29 марта, российская армия ударила по жилому зданию.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, утро в городе оказалось не очень добрым. Но сейчас идет спасательная операция: "разбираемся, спасаем", подчеркнул Ким.

"Мудаки редкие. Ужас. Дождались, пока люди выйдут на работу. Ударили в жилое здание", — рассказал глава Николаевской ОГА.

Как сообщалось, накануне в Николаевской области в результате обстрелов армии РФ ранены 29 человек: половина — гражданские. По состоянию на утро 28 марта в николаевских больницах находятся 300 человек, пострадавших от атак оккупантов страны-агрессора на регион.

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