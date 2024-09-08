"Доживает свои дни": агент "АТЕШ" разведал состояние Керченского моста (фото)

Керченский мост во временно оккупированном Крыму нуждается в экстренном ремонте.

Об этом сообщил агент "АТЭШ".

По информации расследователей, мост "доживает свои дни".

Фото: АТЭШ

"В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", — говорится в сообщении "АТЭШ".

Фото: АТЭШ

Напомним, вражеские войска активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму.

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