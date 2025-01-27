Драпатого бросили "тушить пожар" на ОСГВ "Хортица": как отреагировала Сеть на новое назначение

Как на назначение Драпатого отреагировали в Сети – самые важные комментарии собрал ТСН.ua. Новость дополняется

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

Как на это назначение отреагировали в Сети – самые важные комментарии собрал ТСН.ua.

OSINT-канал DeepState считает назначение Драпатого "очень важной и необходимой заменой, учитывая те катастрофические проблемы, которые накопились в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".

"Критически важно это все исправлять, поэтому у генерала Михаила Драпатого огромное количество работы... Новоназначенный командующий имеет большое уважение и положительную репутацию среди бойцов, а также умение решать проблемы и стабилизировать ситуацию на проблемных участках. Надеемся, у него получится это сделать и на новом месте", – отмечают в DeepState.

Скандальная нардепка Марьяна Безуглая, известная своей постоянной критикой в адрес высшего военного командования, поздравила назначение Драпатого.

"Драпатый – именно боевой менеджер, и его назначение в Сухопутные войска изначально было противоречивым результатом интриг, направленных на его устранение как кандидата на должности начальника Генштаба или Главнокомандующего ВСУ", – считает нардепка.

По ее мнению, Драпатый всегда демонстрировал результаты именно на поле боя, и после его перенаправления ситуация в ОТУ "Луганск" значительно ухудшилась, уже не говоря об общей динамике фронта.

"К сожалению, командующий "Хортицей" Гнатов не проявил проактивности в течение всего времени своей работы. Хотя он, конечно, не был таким одиозным и жестоким "совком", как его предшественник Содоль, однако, оставаясь зажатым между ручным контролем Сырского и его Генштаба и реальными потребностями подразделений на фронте, не смог справиться с вызовами", – считает Безугла.

Также она снова призвала уволить главкома ВСУ Сырского и его команду.

"Должны избавиться от иллюзий относительно того, в каком катастрофическом положении сейчас окажется Драпатый. Ему придется проявлять безграничную изобретательность в организации, одновременно преодолевая безумное давление и интриги сверху", — подытожила депутат.

Telegram-канал "Офицер", ведущий лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", предполагает, что назначение Драпатого на должность командующего ОСГВ "Хортица" может улучшить положение в зоне ответственности. По словам военного, "этот генерал своими действиями, отношением и подходом к военному управлению показывает, что он один из той небольшой когорты людей, которая действительно хочет выиграть войну и делает для этого все возможное".

Военный 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов также поддерживает назначение Драпатого, но предупреждает, что в ближайшей перспективе такое кадровое решение поможет только не усугубить ситуацию.

"Не стоит надеяться на спасение фронта на Драпатого, он генерал толковый, но не чародей", — предупреждает Бунятов.

Также "Осман" не исключает, что вскоре Драпатый может стать новым главкомом ВСУ. Он напомнил, что командование Сухопутных войск занимается формированием резервов и мобилизацией и ТЦК.

Telegram-канал по военной тематике Балу HUB считает, что назначение Драпатого – "это затыкание дыры очень умным человеком".

Журналист Юрий Бутусов считает, что назначение Драпатого "позволит значительно усилить доверие к действиям руководства Украины в действующей армии, и позволит ввести системные изменения в применении и организации давно назревшей армии".

Журналистка Анна Калюжная уверена, что генерал Драпатый справится на критическом направлении как можно лучше, как это было из ОТУ "Харьков" и ОТУ "Луганск". Однако она сожалеет, что теперь он не сможет сосредоточиться как командующий реформой Сухопутных войск.

А вот волонтер Виталий Дейнега высказал непопулярную точку зрения, что такое кадровое решение – ошибка.

"Будущее на нас надвигается как бронепоезд. И нам придется решать порожденные сегодня проблемы ценой потерь территорий и людей. Плюс война и формирование резервов – это совершенно разные наборы компетенций. Это как работать одновременно в отделе креатива и в бухгалтерии. Закончится, в лучшем случае, провалом по одному из этих направлений. В плохом – по обоим", – считает волонтер.

Кроме того, он отметил, что субъектность Драпатого резко возросла, что неизбежно породит конфликт с Сырским, как раньше был негласный конфликт между Сырским и Залужным, когда последний был главкомом.

"Как говорят: "это уже было". Так сам Сырский в свое время стал очень субъектным и это породило большое напряжение между ним и Залужным и фактически нарушило управленческую вертикаль... Это решение может решить тактические и породить стратегические проблемы. И не то чтобы у нас был для этого запас прочности", – подытожил Виталий Дейнега.

Журналист Роман Кульчинский также считает, что идея отправить Драпатого латать дыры на фронте очень вредна.

"Это человек, который может организовать работу войска так, чтобы дырок для латания было в разы меньше. Его место среди высшего руководства ВСУ", — убежден журналист.

Напомним, что 29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Павлюка. Именно Михаил Драпатый в мае 2014-го ворвался в Мариуполь на бронетехнике.

В мае 2024 года бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков", где он успешно отразил российское контрнаступление.

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