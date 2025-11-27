Драпатый: Белецкий из когорты офицеров, создающих глобальные перемены и строящих украинское войско будущего

Реклама

Украинская правда включила бригадного генерала командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в рейтинг УП100 – сотню украинцев, формирующих сегодня независимость и будущее страны.

Михаил Драпатый, генерал-майор, командующий объединенными силами ВСУ (2025), рассказал, что на момент знакомства с Белецким был командиром Третьей штурмовой бригады. Только возглавив командование Сухопутных войск, Драпатий попросил комбрига подготовить рекомендации – что следует изменить в подходах и процессах управления. Тот привез взвешенный и разумный трактат с предложениями по реформированию системы рекрутинга, подготовки, армейской бюрократии.

По его мнению, Белецкому удалось масштабировать свои подходы к формированию командования и внутренних процессов и создать одно из самых результативных и современных корпусных управлений.

Реклама

«В армии всегда видно, кто создает форму, а кто – содержание. Андрей творит содержание. Именно поэтому те решения, которые он внедряет сегодня, завтра станут нормой для всей армии… Я редко встречал офицеров, живущих тем, что делают, столь фанатично относятся к своим людям и к подразделению. Он смакует военное дело, историю, жизнь войны. В то же время, он стоит ногами на земле – не оторван от проблем и потребностей своего личного состава», – написал Драпатый.

Он называет Белецкого инициативным и нешаблонным, военно-креативным. Его отличает нестандартное творческое и иногда дерзкое мышление во время боевой работы, планирования операций и разработки замыслов.

«Не все командиры сменяют подразделения. Очень немногие – меняют подходы. И только единицы – сменяют армию. Андрей из когорты офицеров, создающих глобальные перемены и строящих украинское войско будущего», – считает Драпатый.