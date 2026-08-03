Драпатый отстранил «человека Сырского» в Медицинских силах ВСУ: что заявила Безуглая

Анатолий Казмирчук / © Укринформ

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Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый якобы отстранил от исполнения обязанностей командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.

Об этом заявила народная депутат Марьяна Безугла. Официального уведомления военного руководства о соответствующем кадровом решении пока не приводилось.

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Безуглая назвала Казмирчука «человеком Сырского в медицине» и связала его с организацией работы военно-врачебных комиссий.

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«Драпатий отстранил человека Сырского в медицине — командующего Медицинскими силами генерала Казмирчука, идеолога работы ВЛК, автора приказов “все пригодны”. Казмирчук стоял на вершине коррупции, создавал низкокачественные дополнительные госпитали для должностей в тылу, уволил почти полсотни генералов-“инвалидов” из-за ВЛК. Ставил медицину в войсках внизу среди приоритетов», - заявила она.

Доказательств в подтверждение этих обвинений депутат в своем сообщении не привела. Сам Казмирчук публично на заявление Безуглой не отвечал.

Официального подтверждения отстранения Казмирчука на совещании нет.

Кадровые изменения в военном руководстве

Ранее сообщалось, что Михаил Драпат снял с должности начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича. По информации СМИ, руководство было недовольно работой Грузевича и задержкой необходимых решений.

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После освобождения от должности генерала вывели в батальон резерв, где военнослужащие обычно находятся до получения нового назначения.

Безугла также называла Грузевича одним из ближайших к Александру Сырскому генералов и обвиняла его в организации так называемой «бусификации», противодействии установлению камер в ТЦК и СП и причастности к системе поборов. Подтверждений этим утверждениям она не предоставила.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в высшем военном руководстве.

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