Драпатый подтвердил удар по полигону с бойцами ВСУ и заявил об ответственности

Драпатый сообщил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, "чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил факт российского удара по полигону, на котором находились украинские военные.

Об этом Драпатый написал в Сети.

"Трагедия на полигоне – это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем у нас есть", – говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках уточнили, что ракетный удар был нанесен 1 марта и целью стало одно из их подразделений. Есть погибшие и раненые. В настоящее время идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

Командующий Сухопутными войсками выразил соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал украинских воинов.

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Генерал-майор сообщил, что в настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. Драпатый заверил, что лично следит за каждым шагом, чтобы узнать все посекундно.

"Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, – все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", – подчеркнул командующий.

Он заверил, что не допустит, чтобы правду скрыли в тумане бюрократии. Драпатый сообщил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, "чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

"Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а угнетая подчиненных, — все они позорят Вооруженные Сил Украины", – говорится в заявлении генерал-майора.

Он обратился с призывом ко всем генералам, офицерам, сержантам и солдатам Сухопутных войск: "Мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу".

Напомним, 2 марта народная депутат Марьяна Безуглая заявила о гибели украинских военных во время построения в результате российского удара. По информации из соцсетей, удар был нанесен ракетой "Искандер" в Днепропетровской области.