Драпатый поплатился должностью за удар на полигоне и получил новую: что известно

Михаил Драпатый

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Сегодня, 3 июня, президент Владимир Зеленский совершил ряд кадровых перестановок в Силах обороны.

Все детали сложных «рокировок» в армии выяснял ТСН.ua.

Увольнение Драпатого

Генерал Михаил Драпатый, который на днях подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками, в конце концов был уволен.

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В воскресенье, 1 июня, генерал заявил, что уходит с должности командующего «Сухопутки» из-за российского удара по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно», — откровенно признал генерал.

Президент Зеленский два дня не комментировал заявление. И вот сегодня вечером сам Драпатый сообщил, что разговаривал с Верховным главнокомандующим.

«Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», — загадочно сказал генерал.

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Сам президент Зеленский подтвердил, что уволил Драпатого с должности главы Сухопутных войск и назначил командующим Объединенными силами.

«Чтобы мог заниматься фронтом на 100%», — сказал президент.

Дело в том, что до сегодняшнего дня Драпатый параллельно занимал две должности — командующего Сухопутными войсками и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», где в частности отвечает за «горячее» Покровское направление. По крайней мере, об увольнении генерала Драпатого с этой крайне ответственной должности в прессе ничего не сообщали — ни официально, ни в кулуарах.

Тушить наступление РФ на Покровск Драпатого отправили в январе этого года, когда россияне стремительно приблизились к городу. По словам военных экспертов, генералу удалось стабилизировать ситуацию и спасти фронт еще от большего прорыва, однако ситуация продолжает оставаться сложной.

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До Покровска Драпатый «гасил» российское контрнаступление на Харьковщине, в частности, на Волчанск.

Новая должность Драпатого

Также указом №384/2025 президент назначил Драпатого командующим объединенными силами ВСУ.

Что интересно, до сих пор нет информации в открытых источниках, кто был командующим Объединенными силами после увольнения Андрея Гнатова и по сей день.

Пока неясно, останется ли Драпатый руководить ОСУВ «Хортица». Если да, то он продолжит заниматься самым большим и важнейшим участком фронта.

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Другие кадровые изменения

Командующим Сил беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского назначили Роберта «Мадяра» Бровди.

Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования «Восток».

Командующим Десантно-штурмовым войском вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола .

Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба.

Заместитель командующего Нацгвардией Александр Билоус уволен.

Вадим Сухаревский свое увольнение прокомментировал довольно резко: «На этом этапе наши видения дальнейшего развития ССС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего ССС».

Вадим Сухаревский

Украинский военный журналист Богдан Мирошников прокомментировал кадровые перестановки в силах обороны.

Увольнение Сухаревского он назвал «непонятным». Журналист считает, что его экс-командующего СБС снизили.

«Скибюк — теперь заместитель НГШ. Очень крутое назначение. Считаю, что когда-нибудь он станет Начальником Генштаба. Апостол — командующий ДШВ. Здесь просто без комментариев. Он пользуется максимальным уважением среди бойцов 95 ОДШБр, командиром которого был до сих пор», — говорится в сообщении.

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Конфликт Драпатого и Сырского?

О «внутренней кухне» Сил обороны журналистам известно немного. Если есть какие-то внутренние конфликты между высшим военным командованием, то в публичное пространство это не получается. Единственная, кто иногда озвучивает эти проблемы, — одиозная народная депутат Марьяна Безуглая.

Сегодня, комментируя наступление РФ в Сумской области, нардепка упомянула якобы о спорах между главкомом ВСУ Сырским и Драпатым.

«В Сухопутных войсках он (Сырский — Ред.) максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта», — писала она.

Кроме того, Безуглая вспомнила о конфликте Сырского и уже экскомандующего ДШВ Игоря Скибюка.

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«В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШИ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск», — писала она.

Ранее министр обороны Умеров отметил, что эти важные кадровые решения в Силах обороны помогут укрепить ситуацию на фронте.