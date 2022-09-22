Древние танки и "голые" солдаты: военный эксперт объяснил, почему мобилизация в РФ сыграет на руку Украине

Военный эксперт американского издания Forbes Дэвид Акс считает, что Путин объявил частичную мобилизацию из отчаяния, но вероятность того, что новоприбывшие на фронт россияне серьезно повлияют на ход событий крайне низка.

Эксперт объяснил, почему и назвал три причины.

Во-первых, у всех этих людей очень низкая мотивация: все желающие пойти на войну в Украину уже сделали это, в частности в составе контрактной армии.

"Насильно мобилизованные, увидев ужасы этой войны, при первой же возможности либо сдадутся в плен, либо станут дезертирами", — пишет он.

Во-вторых, армия сейчас — это, прежде всего, качественная и современная техника. Где ее взять России – неизвестно.

"Древние танки Т-62, которые россияне расконсервировали этим летом, — лишь превью грядущего технологического регресса", ― пишет Акс.

В-третьих, армией людей делает военную подготовку, и на то, чтобы из гражданского (даже с военной подготовкой за плечами) вышел боец, нужно шесть месяцев тренировок.

Мобилизация в России, если она вообще произойдет по плану, обернется переполненными военкоматами, немотивированными и неумелыми солдатами, которым не хватает всего - от обуви до провизии, и использованием оружия с середины прошлого века.

"Это не может не привести к огромным потерям – и, соответственно, к ухудшению общественно-политического климата в России. Для большинства россиян Путин долгое время играл роль доброго царя, но в связи с последними решениями этот имидж рискует уйти в прошлое. Мобилизация, больше за любой отдельно взятый успех Украины на поле боя, может приблизить конец путинского правления ― и конец войны", — отметил он.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора по экстренному обращению, читайте здесь.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

Паника и купленные билеты: как реагируют россияне на частичную мобилизацию на войну в Украине

Читайте также: