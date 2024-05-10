ДРГ пробовали прорвать границу на севере: есть ли угроза наступления на Харьков – ОВА

Оккупационные войска России усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск в Харьковской области.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу", — говорится в сообщении.

Синегубов подчеркнул, что Вооруженные силы уверенно удерживают позиции – не потеряно ни одного метра. А группировка противника не представляет угрозы для Харькова.

"Его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", - добавил Синегубов.

Он также призвал гражданское население приграничных населенных пунктов находиться в укрытиях во время опасности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что такие действия оккупантов прогнозированы.

"Ресурсы у врага есть до обострения в пограничных, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которого нет", - подчеркнул он.

Лейтенант Коваленко также отметил, что сейчас будет много вбросов о "захвате Харькова".

Напомним, командир "Кракена" рассказал, что РФ попытается атаковать Харьков — готов ли город к отражению наступления врага.

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