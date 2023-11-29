ДРГ пытаются прорвать границу Украины: военные рассказали об активности врага

На северной границе Украины военные ежемесячно фиксируют от восьми до десяти попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории России. ДРГ действуют под прикрытием артиллерии.

Об этом "Радио Свобода" рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

"За последние месяцы эта цифра колеблется от 8 до 10 попыток в месяц. Основные усилия враг сосредотачивается на границе Украины с Россией. Это территориальные границы Сумской и Черниговской областей. Что касается возможных попыток прорыва ДРГ, то прежде всего мы фиксируем такие попытки под прикрытием артиллерийского огня". И обычно диверсионно-разведывательным группам не удается пересечь государственную границу.", – сказал спикер.

Юрий Повх также добавил, что зимой деятельность ДРГ усложняется из-за погодных условий. В частности, попытки пересечения границы легко распознаны благодаря следам на снегу.

"По законам военного искусства, зимний период является самым сложным для ведения боевых действий. Следовательно, те, кто являются охотниками, поймут: для диверсионно-разведывательных групп это не слишком благоприятные условия. Затрудняется их маскировка, передвижение по территории, по следам можно определить попытки перехода государственного границы. Следовательно, зимний период добавляет сложности всем участникам боевых действий", – отметил спикер.

Несмотря на непогоду, Вооруженные силы Украины продолжают охранять границу.

"Не должно нас расслаблять наступление зимних холодов. Войска, как и летом, так и зимой, всегда начеку. Поскольку все понимают, что враг у нас самый худший, наверное, на этой Земле. Он коварен и будет использовать любые возможности для нанесения вреда Украине и украинским Вооруженным силам", – резюмировал спикер ОК "Север".

Напомним, эксперт оценил заявление Наева о выходе войны за пределы востока и юга Украины.

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