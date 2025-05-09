ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

Дрон атаковал правительственное здание Белгородской области: пострадал замгубернатора региона

Ранее губернатор Гладков уверял, что пострадавших в результате атаки по Белгородской области нет.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Атака дрона на Белгородскую дрона

Момент атаки дрона на правительственное здание Белгородской области / © Вячеслав Гладков

В пятницу, 9 мая, дрон атаковал административное здание в Белгороде. Пострадал заместитель губернатора области Александр Лоренц.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Лоренц находился вблизи эпицентра взрыва. У него обнаружили сотрясение мозга и акубаротравму — повреждение, вызванное ударной волной.

Известно, что медики осмотрели чиновника после торжественной церемонии у Вечного огня. Состояние Лоренца оценивается, как стабильное.

Также ранения получил сотрудник Росгвардии — он госпитализирован с осколочным ранением бедра.

Напомним, в РФ скулят из-за атаки на аэродром с самолетами для «парада» в Москве.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
417
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie