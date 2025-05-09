Дрон атаковал правительственное здание Белгородской области: пострадал замгубернатора региона

Момент атаки дрона на правительственное здание Белгородской области / © Вячеслав Гладков

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В пятницу, 9 мая, дрон атаковал административное здание в Белгороде. Пострадал заместитель губернатора области Александр Лоренц.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Лоренц находился вблизи эпицентра взрыва. У него обнаружили сотрясение мозга и акубаротравму — повреждение, вызванное ударной волной.

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Известно, что медики осмотрели чиновника после торжественной церемонии у Вечного огня. Состояние Лоренца оценивается, как стабильное.

Также ранения получил сотрудник Росгвардии — он госпитализирован с осколочным ранением бедра.

Дата публикации 17:39, 09.05.25 Количество просмотров 2 В Белгородской области дрон ударил по правительственному зданию

Напомним, в РФ скулят из-за атаки на аэродром с самолетами для «парада» в Москве.