Дрон-камикадзе РФ разрушил дом в Киеве: под завалами обнаружили тело еще одного погибшего человека

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о гибели двух человек в результате атаки по Киеву.

Об этом он написал в Telegram.

"Киев. По состоянию на данный момент спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается", — написал Тимошенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева извлекли тело погибшей женщины. Он также добавил, что всего в сторону Киева утром летело 28 дронов, большинство сбили. Всего в столице раздалось 5 взрывов.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе. Мэр столицы подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого к тому времени удалось спасти 18 человек.

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