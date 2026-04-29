Летел на его братьев и сестер: школьник из Черниговщины обезвредил FPV-дрон

FPV-дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В пограничной Семеновке на Черниговщине 12-летний Анатолий Прохоренко порвал оптоволокно российского FPV-дрона, летевшего в сторону его младших братьев и сестер.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

В Семеновке Черниговской области 12-летний Анатолий Прохоренко обезвредил российский FPV-дрон, летевший в направлении детей. Инцидент произошел 18 апреля.

Реклама

Парень рассказал, что был на улице, когда увидел беспилотник. По его словам, дрон начал поворачивать в сторону места, где находились его младшие братья и сестры. Тогда Анатолий порвал оптоволокно, через которое управлялся дрон.

Андрей Прохоренко вместе с братьями.

"Говорю: "Все, 15 секунд, и рву!". Выбегает мой племянник и кричит: "Рви!". Я рву и вижу, что он пошел разгоняться вверх, потому что теряет управление и начинает падать", - рассказал парень.

Дрон упал примерно в 100–150 метрах от детей в кусте. Как именно действовать в такой ситуации, Анатолию ранее показали знакомые военные, объяснившие, что оптоволокно можно рвать только в редких случаях.

Парень признает, что ему было страшно, но страх за родных оказался сильнее.

Реклама

"Я уже почти ничего не боюсь. Да, страх "шахеда" еще есть. Но пожив в Семеновке, когда оно летало над головой, то не страшно", - сказал он.

Отец парня Владимир Полторацкий говорит, что сын сильно испугал семью, но выдержал психологически.

"Страха нагнал всем: и матери, и отцу. Психологически устоял, молодец. Итак, растет мужчина", - рассказал он.

В то же время специалисты отмечают: самостоятельно приближаться к дронам или пытаться их обезвредить крайне опасно. Операционный директор центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Никита Гавриленко пояснил, что FPV-дрон часто сопровождает другой беспилотник, который может передавать целеуказания.

Реклама

Сейчас из-за ситуации безопасности семья Анатолия переехала в Чернигов и планирует оформить статус ВПЛ. Сам парень говорит, что после этой ситуации хочет в будущем работать с дронами.

Новости партнеров