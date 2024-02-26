Дрон оккупантов преследовал кортеж Бербок на Николаевщине — в Германии подтвердили

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 25 февраля вынуждена была прервать свой визит в Николаевскую область из-за появления возле ее кортежа российского беспилотника. Предупреждение о беспилотнике поступило, когда Бербок должна была посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии недалеко от линии фронта. В Германии подтвердили эту информацию.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"По этой причине Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев", — прокомментировали чиновники МИД и Минобороны Германии.

Вражеский дрон некоторое время следовал за бронированным кортежем главы МИД Германии, но в конце концов развернулся. Однако из соображений безопасности дальнейшая поездка была отменена.

Кортеж министра и ее делегация уезжал на большой скорости – в такой ситуации "самым безопасным вариантом" было продолжать движение, заявили в делегации.

Напомним, в Берлине заинтриговали заявлением о возможном решении Шольца о передаче ракет Taurus Украине.

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